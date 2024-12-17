Сергей Кропачёв прокомментировал прорыв трубы на улице Маршала Захарова

К прорыву участка трубы на улице Маршала Захарова привела изношенность сетей, в настоящий момент ремонтные работы активно идут. Об это сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев по итогам оперативного совещания с Комитетом по энергетике и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
«Сейчас все петербургские теплоэнергетики находятся в максимальной готовности. Работают круглосуточно. Как правило, дефекты возникают в период перехода температуры через ноль. Особенно дефектам подвержены трубы, чей срок службы превышает нормативный срок в 25 лет. Это произошло и на Маршала Захарова. Там трубы были проложены 30 лет назад».
Напомним, что утром 16 декабря в результате прорыва на поверхность вырвались потоки горячей воды. В результате часть улицы была перекрыта, в домах поблизости отключили подачу тепла. На восстановительные работы потребуются примерно сутки.
Кропачев отметил, что в целом ситуация находится под контролем.
«Поручил продумать варианты по сокращению сроков. А также разработать комплекс мер по минимизации возможных дефектов, в том числе за счет применения шумовых датчиков, позволяющих выявить дефект на ранней стадии, не дожидаясь вытекания теплоносителя на поверхность. Хочу заверить петербуржцев в том, что специалисты Теплосети готовы к подобным ситуациям. Город, в свою очередь, сформировал среднесрочную программу и заложил необходимое под нее финансирование для того, чтобы привести в порядок изношенные теплосети, которые мы взяли в управление. Будем ими заниматься», — пояснил вице-губернатор.
Кроме того, сейчас ведутся ремонтные работы в Московском районе города.
В 18:10 в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» поступило сообщение о вытекании по адресу: Варшавская улица, дом 43, корпус 3. Специалисты оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Окончание восстановительных работ запланировано на 09:00 17 декабря 2024 года.
Отопление и ГВС близлежащих зданий подается по резервной схеме.
Специалисты напоминают — в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Немедленно покиньте место происшествия.