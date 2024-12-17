Сергей Кропачёв прокомментировал прорыв трубы на улице Маршала Захарова

«Поручил продумать варианты по сокращению сроков. А также разработать комплекс мер по минимизации возможных дефектов, в том числе за счет применения шумовых датчиков, позволяющих выявить дефект на ранней стадии, не дожидаясь вытекания теплоносителя на поверхность. Хочу заверить петербуржцев в том, что специалисты Теплосети готовы к подобным ситуациям. Город, в свою очередь, сформировал среднесрочную программу и заложил необходимое под нее финансирование для того, чтобы привести в порядок изношенные теплосети, которые мы взяли в управление. Будем ими заниматься», — пояснил вице-губернатор.