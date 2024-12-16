В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после атаки

В Таганроге обезвредят части ракет, оставшиеся после ракетной атаки. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации города Светлана Камбулова. Обезвреживание пройдет 16 декабря около 23:00.
— Жителям многоквартирных домов № 7, 9, 11, 11−1, 9−1, 7−1 по Калужскому проезду необходимо оставаться дома. Не выходить на улицу. Отойти от окон. Занять безопасное место в квартире (коридор, санузел), — предупредила глава администрации.
Сити-менеджер заверила, что вся ситуация находится под контролем. Жителям приморского города ничто не угрожает. Как только работы будут завершены, жителей проинформируют.