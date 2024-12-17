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Энергетики полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Сейчас в Олбани: +6° 4 м/с 87% 756 мм рт. ст. -1°
Источник: Пресс-служба Минэнерго

На 22.00 напряжение подано всем потребителям республики.

Энергетики работали в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад, в работах было задействовано 150 единиц спецтехники.

энергетика