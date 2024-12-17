На 22.00 напряжение подано всем потребителям республики.
Энергетики работали в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад, в работах было задействовано 150 единиц спецтехники.
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.
На 22.00 напряжение подано всем потребителям республики.
Энергетики работали в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад, в работах было задействовано 150 единиц спецтехники.