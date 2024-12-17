Олбани
+4°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скинуть 5−15% массы тела в течение 6 месяцев или 0,5−1 кг в неделю». Белорусский эндокринолог сказала, что без похудения невозможно взять под контроль сахарный диабет

Белорусский эндокринолог назвала поэтапный план снижения веса для диабетиков.

Источник: Комсомольская правда

95% людей с сахарным диабетом 2 типа — это люди с избыточной массой тела или ожирением. На этом факте в интервью порталу 24health.by акцентировала внимание профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета Алла Шепелькевич.

Эффективный подход к лечению таких пациентов связан прежде всего с изменением образа жизни и в первую очередь снижение массы тела ориентировочно это 5−15% массы тела в течение 6 месяцев или 0,5−1 кг в неделю, отметила специалист.

Алла Шепелькевич остановилась на популярных диетах (средиземноморская, кето) и сказала, что ни одна из них не дает каких-то значимых преимуществ. Самый эффективный метод похудения — замена продуктов на более полезные и низкокалорийные. Именно поэтому в первые 8−12 недель снижения веса эндокринолог советует низкоэнергетический рацион. Далее вариантов продуктов в меню, в первую очередь полезных, становится больше.

По словам Аллы Шепелькевич, важно вести дневник питания, записи помогают понять, что из рациона стоит исключить или заменить на более позезное. В идеале подключить еще адекватную физическую нагрузку — не мене 2,5 часа в неделю.

Алла Шепелькевич отметила, что половина пациентов, которым удалось снизить массу тела и удержать достигнутые показатели, возвращаются в состояние условного здоровья. И это касается не только сахарного диабета, но и артериальной гипертензии, и дислипидемии (высокого холестерина).

Кстати, белорусский эндокринолог назвала два важных фактора ремиссии сахарного диабета (здесь подробнее).

В Беларуси за последние 20 лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось в три раза, их более 350 тысяч, и подавляющее большинство из них болеет диабетом второго типа. Белорусские врачи рассказали правду о сахарном диабете и его лечении: опасный жир, неявные симптомы, шкала Findrisk, вес, при котором на 86% ниже риск заболеть (здесь все подробности).

Эндокринолог назвала три главных фактора риска предиабета, когда уровень сахара выше нормы, но сахарный диабет еще не диагностирован — это возраст после 45 лет при отягощенной наследственности, избыточная масса тела, особенно в области живота, и низкая физическая активность (подробности здесь).