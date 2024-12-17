«Скинуть 5−15% массы тела в течение 6 месяцев или 0,5−1 кг в неделю». Белорусский эндокринолог сказала, что без похудения невозможно взять под контроль сахарный диабет

95% людей с сахарным диабетом 2 типа — это люди с избыточной массой тела или ожирением. На этом факте в интервью порталу 24health.by акцентировала внимание профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета Алла Шепелькевич.
Эффективный подход к лечению таких пациентов связан прежде всего с изменением образа жизни и в первую очередь снижение массы тела ориентировочно это 5−15% массы тела в течение 6 месяцев или 0,5−1 кг в неделю, отметила специалист.
Алла Шепелькевич остановилась на популярных диетах (средиземноморская, кето) и сказала, что ни одна из них не дает каких-то значимых преимуществ. Самый эффективный метод похудения — замена продуктов на более полезные и низкокалорийные. Именно поэтому в первые 8−12 недель снижения веса эндокринолог советует низкоэнергетический рацион. Далее вариантов продуктов в меню, в первую очередь полезных, становится больше.
По словам Аллы Шепелькевич, важно вести дневник питания, записи помогают понять, что из рациона стоит исключить или заменить на более позезное. В идеале подключить еще адекватную физическую нагрузку — не мене 2,5 часа в неделю.
Алла Шепелькевич отметила, что половина пациентов, которым удалось снизить массу тела и удержать достигнутые показатели, возвращаются в состояние условного здоровья. И это касается не только сахарного диабета, но и артериальной гипертензии, и дислипидемии (высокого холестерина).
Кстати, белорусский эндокринолог назвала два важных фактора ремиссии сахарного диабета (здесь подробнее).
В Беларуси за последние 20 лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось в три раза, их более 350 тысяч, и подавляющее большинство из них болеет диабетом второго типа. Белорусские врачи рассказали правду о сахарном диабете и его лечении: опасный жир, неявные симптомы, шкала Findrisk, вес, при котором на 86% ниже риск заболеть (здесь все подробности).
Эндокринолог назвала три главных фактора риска предиабета, когда уровень сахара выше нормы, но сахарный диабет еще не диагностирован — это возраст после 45 лет при отягощенной наследственности, избыточная масса тела, особенно в области живота, и низкая физическая активность (подробности здесь).