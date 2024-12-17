«Скинуть 5−15% массы тела в течение 6 месяцев или 0,5−1 кг в неделю». Белорусский эндокринолог сказала, что без похудения невозможно взять под контроль сахарный диабет

В Беларуси за последние 20 лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось в три раза, их более 350 тысяч, и подавляющее большинство из них болеет диабетом второго типа. Белорусские врачи рассказали правду о сахарном диабете и его лечении: опасный жир, неявные симптомы, шкала Findrisk, вес, при котором на 86% ниже риск заболеть (здесь все подробности).