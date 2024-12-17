Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илипольскую. В народе принято отмечать Варварин день, или Варварины морозы. Все дело в том, что с указанного периода устанавливались сильные морозы. Но у праздника существует еще одно название — Бабий праздник. Оно связано с тем, что святая была покровительницей беременных и матерей.
Что нельзя делать 17 декабря.
Не рекомендуется выходить из дома без особой надобности. Кроме того, 17 декабря не подходит для путешествий. Запрещено ругаться, провоцировать конфликты. Не следует отказывать в помощи. Под запретом уборка, стирка, а также ремонт. Предки верили, что указанным можно навлечь беды.
Что можно делать 17 декабря.
По традиции, женщины 17 декабря посещали храмы, молились святой, прося у нее защиты семьи от болезней, разногласий, а также благополучии детей. Также в данный день выпекали печенье в форме животных, которым угощали домашний скот.
Согласно приметам, бордовое небо на закате предвещает ясный и морозный день. Облака в вечернее время говорят про снегопад. В том случае, если на небе не видно звезд, ждали потепления.
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