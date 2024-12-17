Олбани
+4°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник

Варварин день отмечают православные 17 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илипольскую. В народе принято отмечать Варварин день, или Варварины морозы. Все дело в том, что с указанного периода устанавливались сильные морозы. Но у праздника существует еще одно название — Бабий праздник. Оно связано с тем, что святая была покровительницей беременных и матерей.

Что нельзя делать 17 декабря.

Не рекомендуется выходить из дома без особой надобности. Кроме того, 17 декабря не подходит для путешествий. Запрещено ругаться, провоцировать конфликты. Не следует отказывать в помощи. Под запретом уборка, стирка, а также ремонт. Предки верили, что указанным можно навлечь беды.

Что можно делать 17 декабря.

По традиции, женщины 17 декабря посещали храмы, молились святой, прося у нее защиты семьи от болезней, разногласий, а также благополучии детей. Также в данный день выпекали печенье в форме животных, которым угощали домашний скот.

Согласно приметам, бордовое небо на закате предвещает ясный и морозный день. Облака в вечернее время говорят про снегопад. В том случае, если на небе не видно звезд, ждали потепления.

Ранее мы собрали, что изменится в выплатах пособий для семей с детьми с 1 января 2025 года.

Кстати, синоптики сказали про тепло до +8 градусов с мокрым снегом 17 декабря в Беларуси.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет.