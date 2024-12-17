Что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник

Православная церковь 17 декабря вспоминает святую Варвару Илипольскую. В народе принято отмечать Варварин день, или Варварины морозы. Все дело в том, что с указанного периода устанавливались сильные морозы. Но у праздника существует еще одно название — Бабий праздник. Оно связано с тем, что святая была покровительницей беременных и матерей.