Яга ягодка опять: сказка про лесную колдунью возглавила прокат

Третье место по кассе досталось спешлу «Три кота. Зимние приключения». Этот милый рождественский выпуск длиной чуть более часа совсем чуть-чуть отстал от «Паддингтона», у него 69 млн, и он мог закончить уикенд с «серебром». Возможно, ему просто не хватило дневных сеансов и он шел на более дешевых утренних, потому что зрителей у него как раз было значительно больше, чем у «Паддингтона»: у медвежонка — 171 тыс., у «Котов» — 217 тыс. человек. И сеансов у «Котов» больше. Но этот контент адресован более юному зрителю, в то время как на «Паддингтона» шли и подростки, и кидалты, которых популярная рисованная отечественная анимация не так интересует. Может, и зря, потому что «Три кота» среди миллионов серий компьютерных сериалов выглядят лампово и оригинально даже спустя все эти годы.