Реставрация монарха: «Иван Грозный» вернулся в экспозицию Третьяковки

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» вернулась после реставрации в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и больше ее не покинет. В музее «Известиям» сообщили, что многострадальный шедевр всегда будет находиться на одном месте — в зале Репина, где к стене прикреплена климатическая антивандальная капсула, созданная специально для полотна. Знаковое событие ГТГ отметила открытием выставки, посвященной истории произведения: вплоть до следующего ноября компанию «Ивану Грозному» составят эскизы и архивные документы. «Известия» в числе первых увидели новое пристанище великой работы и оценили ее соседство.
Приняли капсулу.
Драматичный этап жизни знаменитой картины Ильи Репина, начавшийся шесть лет назад, наконец подошел к концу. 25 мая 2018 года вандал повредил полотно, после чего оно проходило долгую, беспрецедентно сложную реставрацию. «Известия» подробно рассказывали о ходе этой работы, в том числе показывали реставрационный чудо-стол, сделанный по индивидуальному проекту специально для «Ивана Грозного». Мы же писали о первой демонстрации восстановленного произведения. Она случилась 23 мая 2022-го. Тогда можно было убедиться, что специалисты музея сделали невозможное: не только убрали видимые дефекты, но и избавили холст от целого ряда старых проблем, подступиться к решению которых раньше не удавалось.
И всё же точку в этой истории ставить было рано. Чтобы вернуть раритет в экспозицию, требовалось создать антивандальную капсулу, которая бы гарантировала защиту от аналогичных инцидентов, а заодно и обеспечивала неизменные показатели температуры и влажности. К этой цели музей шел еще два с половиной года: витрин с подобными характеристиками у нас никогда не делали и не заказывали. Главная проблема — требуемый размер стекла: почти 3 м в ширину. При этом оно должно быть не только прочным, но и антибликовым.
Как видим, задачу решить удалось. Капсула вмонтирована в стену и выкрашена в общий с ней цвет (темно-красный, перекликающийся с колоритом картины), изображение на картине в оригинальной раме хорошо видно, а лампы на потолке зала лишь немного отражаются в верхней части стекла. В принципе это общая проблема для музейных произведений крупного формата, добиться полного нивелирования бликов в таких условиях (и даже без защиты от вандалов) практически невозможно.
Теперь это постоянное пристанище картины. Она и раньше была «невыездной» — последнее путешествие за пределы Москвы состоялось во время Великой Отечественной войны, когда коллекцию ГТГ эвакуировали в Новосибирск. С тех пор Третьяковка не выдавала ее на выставки, но, правда, в особых случаях перемещала между музейными зданиями. В частности, для реставраций. И это отнюдь не только та, что началась в 2018-м.
Век реставраций.
Полотно неоднократно требовало вмешательства специалистов и раньше. После первого покушения — в 1913-м его порезали ножом — холст дублировали, использовав доступные на тот момент несовершенные материалы, и уже в 1920-х хранителям пришлось констатировать, что состояние произведения вызывает тревогу: красочный слой отслаивается, осыпается. Почти век состояние картины пытались поддерживать, но не решались приступить к самому сложному — удалению старой основы, наклеенной в 1910-х. Помимо осознания рисков мешало еще и отсутствие подходящего оборудования: привычные столы реставраторов не подходят для такой большой и сложной вещи.
И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После нападения 2018 года откладывать масштабную работу стало уже невозможно. Тогда галерея при поддержке спонсоров заказала специальные стол и кресло для реставрационной мастерской, а подходы к лечению тяжелобольного произведения вырабатывал международный консилиум специалистов — разумеется, после тщательного изучения материалов полотна и его особенностей всеми доступными сегодня способами.
Ход работ по спасению «Ивана Грозного» наглядно показан на выставке, открытие которой приурочено к возвращению картины в экспозицию. Здесь и фотографии, и отчеты реставраторов, и даже художественная инсталляция, задействующая то самое кресло: накрыв его белой тканью, художница Диана Мачулина сделала изящную аллюзию на «Пьету» Микеланджело, которая в свое время тоже подверглась нападению. Месседж можно прочитать так: подобно тому, как Дева Мария держала на коленях истекающего кровью Христа, реставраторы страдают над ранеными произведениями — и верят в их воскрешение.
Образы царя.
Впрочем, самая интересная часть новой экспозиции (если не считать самого «Ивана Грозного») — это восемь живописных работ Репина, наглядно демонстрирующих, как выкристаллизовывались образы царя и его сына. Среди них есть эскиз 1885 года, уже довольно точно воплощающий будущую композицию, но с существенным отличием в фигуре Грозного: убийца смотрит не вправо, поверх головы царевича, выкатив глаза от ужаса, но влево, будто пытаясь понять, что видела его жертва мгновением раньше.
Вроде бы деталь, но градус экспрессии существенно ниже. Показательны и портретные этюды: черты лица Грозного Репин заимствовал у композитора Бларамберга и художника Мясоедова, однако должного эмоционального накала в их изображениях (сделанных мастерски, с психологической точностью) нет. Куда ближе к финальной версии еще один этюд, уже без конкретного прототипа. Илья Ефимович написал немолодого мужчину с безмолвным криком отчаяния во взоре. И всё же в итоге живописец пошел куда дальше, показав не просто ужаснувшегося отца, но человека безумного.
Для своего времени Репин сделал вещь небывалую: от реализма шагнул к экспрессионизму (к слову, «Крик» Мунка появится лишь десятилетием позже). Вкупе с самим фактом прямого обвинения первого русского царя в преступлении это не могло не поразить современников. С первых же дней демонстрации картины на выставке передвижников она спровоцировала бурные споры и возмущения, а в итоге сам император ограничил показ, не помешав, впрочем, Павлу Третьякову купить ее для своей галереи.
Как видим, острую реакцию «Иван Грозный» вызывает у многих людей по сей день. К счастью, теперь она защищена от неадекватных проявлений куда лучше, чем когда-либо, ну, а выставка приоткрывает секрет ее воздействия. Работать она будет до начала ноября 2025 года, а затем эскизы, кресло-инсталляция и витрины с документами передадут эстафету произведениям Репина, которые сейчас экспонируются на «Передвижниках» в новом здании ГТГ. Место же самого «Ивана Грозного» закреплено за ним навечно.