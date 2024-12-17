Реставрация монарха: «Иван Грозный» вернулся в экспозицию Третьяковки

И всё же точку в этой истории ставить было рано. Чтобы вернуть раритет в экспозицию, требовалось создать антивандальную капсулу, которая бы гарантировала защиту от аналогичных инцидентов, а заодно и обеспечивала неизменные показатели температуры и влажности. К этой цели музей шел еще два с половиной года: витрин с подобными характеристиками у нас никогда не делали и не заказывали. Главная проблема — требуемый размер стекла: почти 3 м в ширину. При этом оно должно быть не только прочным, но и антибликовым.