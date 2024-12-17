Прошли к Миму: Алентова, Исакова, Верник получили «Звезду Театрала»

— Я всегда немножко гордилась, что я театральная актриса, которая ходит в гости сниматься в кино. Это уже давно перестало быть чем-то важным, и непонятно, где я провожу больше времени — на сцене или на съемочной площадке. Можно запутаться, что более ценно для меня. Совершенно точно сказал Вадим Верник (во время объявления победителя. — Ред.), что в театре актер растет, пробует что-то новое, а потом это уже использует в кино. Но кино дает зрительскую любовь такого масштаба! А зрительская любовь дает возможность вырасти огромным крыльям! Все делается для того, чтобы эту любовь почувствовать, — обратилась Виктория Исакова к зрителям. Выбор народного жюри пал на Евгению Крегжде в номинации «Лучшая женская роль» (Марина. «Повесть о Сонечке». Театр им. Вахтангова). Игорь Верник забрал статуэтку за «Лучшую мужскую роль» (Арбенин. «Маскарад с закрытыми глазами». МХТ им. Чехова), а после выступил с продолжительной блистательной речью, в которой поблагодарил за возможность сыграть этого героя Константина Хабенского.