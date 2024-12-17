Путин поздравил Бородина с триумфом на чемпионате мира по плаванию

Президент России Владимир Путин поздравил пловца Илью Бородина с победой на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира — 2024. Победа на дистанции 400 метров комплексным плаванием убедительно продемонстрировала вашу собранность, самоотдачу и, конечно, по-настоящему лидерский характер», — подчеркнул президент.
Он добавил, что победа Бородина стала не только его личным успехом, но и большим вкладом в укрепление авторитета России в водных видах спорта.
Илья Бородин преодолел дистанцию за 3 минуты 56,83 секунды. Второе место занял американец Карсон Фостер, бронзовым призером стал итальянец Альберто Раццетти.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров на мировом первенстве по плаванию на короткой воде, проходящем в Будапеште. Вторую позицию заняла сборная США с временем 3.30,55, а бронза досталась канадской команде, показавшей результат 3.31,97.