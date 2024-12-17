Эксперт: система экологического мониторинга послужит сближению стран ЕАЭС

«Достаточно времени прошло, чтобы понять, что никто не выигрывает сейчас от того, что мы отдалились друг от друга. Мы сейчас входим в некую фазу, может быть, приближения, сближения. Очень бы хотелось, чтобы это осуществилось. Природа, конечно, не знает никаких границ. Система мониторинга, конечно, должна быть такой, чтобы информация в этой системе была доступна всем, кто в ней заинтересован. Эта заинтересованность должна, соответственно, компенсироваться вкладом в эту систему каждой страны. Я очень надеюсь, что хотя бы с мониторинга мы начнем делать общее дело», — сказал Данилов-Данильян.