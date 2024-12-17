Эксперт: система экологического мониторинга послужит сближению стран ЕАЭС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Система общего экологического мониторинга стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет способствовать сближению стран союза в экологической области. Об этом заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян во время первого заседания учрежденного в понедельник Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС.
Ключевыми темами заседания стали партнерство в экологической повестке ЕАЭС: трансграничные вызовы, развитие «зеленой» экономики, борьба с изменением климата, сохранение водных ресурсов, ликвидация объектов накопленного вреда. Также совет обсудил цифровую экологию: использование инновационных технологий для мониторинга, управления и предотвращения экологических рисков.
«Достаточно времени прошло, чтобы понять, что никто не выигрывает сейчас от того, что мы отдалились друг от друга. Мы сейчас входим в некую фазу, может быть, приближения, сближения. Очень бы хотелось, чтобы это осуществилось. Природа, конечно, не знает никаких границ. Система мониторинга, конечно, должна быть такой, чтобы информация в этой системе была доступна всем, кто в ней заинтересован. Эта заинтересованность должна, соответственно, компенсироваться вкладом в эту систему каждой страны. Я очень надеюсь, что хотя бы с мониторинга мы начнем делать общее дело», — сказал Данилов-Данильян.
По его словам, для всех стран региона важны такие вопросы как уровень Каспийского и Аральского морей, стоки рек Амударья и Сырдарья, поскольку эти экологические проблемы напрямую влияют на социально-экономическое развитие региона. Россия заинтересована в стабильном развитии всех стран ЕАЭС.
«К этому есть все научные предпосылки. Можно сейчас надеяться на то, что процесс воссоединения в экологической области будет происходить», — добавил ученый.
О совете.
Учредительная конференция Международного научно-общественного экологического совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходит 16−17 декабря в московском отеле Carlton. Руководители национальных академий наук, госструктур, делового и экспертного сообществ стран союза определяют экологическую повестку ЕАЭС. Инициатор создания совета — АНО «Центр перспективных научно-образовательных программ Евразийского пространства “Евразимут”. В состав совета войдут президенты и вице-президенты национальных академий наук, а также ведущие эксперты из научных, образовательных и общественных организаций стран-участниц ЕАЭС, формирующие экологическую повестку региона. Конференция проходит при поддержке ТАСС.