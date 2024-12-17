Учителям, переехавшим на работу в новые регионы, выплатят по 2 млн рублей

В документе указано, что выплата в размере 2 миллионов рублей будет предоставляться учителям, устроившимся на работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.