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Учителям, переехавшим на работу в новые регионы, выплатят по 2 млн рублей

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Размер единовременной выплаты по программе «Земский учитель» для педагогов, переехавших работать в регионы Донбасса и Новороссии, увеличен до 2 миллионов рублей.

Соответствующее постановление правительства России размещено на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что выплата в размере 2 миллионов рублей будет предоставляться учителям, устроившимся на работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Такой же размер выплаты предусмотрен для регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. В остальных субъектах РФ сумма компенсации составляет 1 миллион рублей.

Постановление начнет действовать с 1 января 2025 года.

Напомним, в России с 1 января поднимется зарплата у врачей, учителей и других работников бюджетной сферы на 13,2%.