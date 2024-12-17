Учителям, переехавшим на работу в новые регионы, выплатят по 2 млн рублей

Размер единовременной выплаты по программе «Земский учитель» для педагогов, переехавших работать в регионы Донбасса и Новороссии, увеличен до 2 миллионов рублей.
Соответствующее постановление правительства России размещено на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что выплата в размере 2 миллионов рублей будет предоставляться учителям, устроившимся на работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Такой же размер выплаты предусмотрен для регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. В остальных субъектах РФ сумма компенсации составляет 1 миллион рублей.
Постановление начнет действовать с 1 января 2025 года.
Напомним, в России с 1 января поднимется зарплата у врачей, учителей и других работников бюджетной сферы на 13,2%.