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В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

Источник: © РИА Новости

«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22440 рублей», — сказала Бессараб.

Она добавила, что это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.

бюджет