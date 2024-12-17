В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года

«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22440 рублей», — сказала Бессараб.
Она добавила, что это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22,4 тысячи рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22440 рублей», — сказала Бессараб.
Она добавила, что это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.