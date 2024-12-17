В Новосибирске цены на пихты на елочных базарах начинаются от 2 тысяч рублей

В Новосибирске открылись ёлочные базары, где можно приобрести живое дерево к Новому году. Корреспондент КП-Новосибирск выяснил цены на главный символ предстоящего праздника.
Так, среднюю пихту «ростом» 150−160 сантиметров можно купить по цене от 2000 рублей. Всё будет зависеть от сорта дерева, чем пышнее — тем дороже.
Пихты от 180 сантиметров идут по цене от 4000 рублей. Самые высокие деревья обойдутся недешево, самый высокий ценник, который удалось найти — 8500 рублей за двухметровое дерево.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 4 районные ёлки откроются в Новосибирске в выходные. В городе продолжается подготовка к Новому году.