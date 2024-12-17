Владивосток обновил архитектурную подсветку барельефов на «Магнитогорской»

Подсветка работает по выходным дням, освещая стену в субботние и воскресные вечера. Благодаря новому освещению барельефы стали особенно живописны в тёмное время суток, привлекая внимание жителей и гостей города. Композиция, собравшая многие символы Владивостока, сама уже превратилась в знаковый арт-объект, который встречает всех, кто въезжает в город по основной магистрали. Теперь, с появлением подсветки, подпорная стена приобрела дополнительную выразительность.