Владивосток обновил архитектурную подсветку барельефов на «Магнитогорской»

Во Владивостоке в районе остановки «Магнитогорская» в этом году появилась новая архитектурная подсветка. Подпорную стену, украшенную барельефами на морскую тематику, оснастили 52 светодиодными светильниками. Работы выполнили специалисты МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Подсветка работает по выходным дням, освещая стену в субботние и воскресные вечера. Благодаря новому освещению барельефы стали особенно живописны в тёмное время суток, привлекая внимание жителей и гостей города. Композиция, собравшая многие символы Владивостока, сама уже превратилась в знаковый арт-объект, который встречает всех, кто въезжает в город по основной магистрали. Теперь, с появлением подсветки, подпорная стена приобрела дополнительную выразительность.
По данным мэрии, в 2024 году во Владивостоке также обновили освещение и на других значимых объектах. Новые светильники появились у городского герба в районе остановки «Фабрика Заря» и на кольцевой развязке возле Инструментального завода, где расположена композиция «Орден Победы». Эти работы стали частью комплексного проекта по модернизации системы городской архитектурной подсветки.
Специалисты МУП «ВПЭС» производственного подразделения «Владсвет» обеспечивают бесперебойное функционирование уличного освещения Владивостока. В их ведении находится подсветка фасадов зданий, дорожных магистралей, парков, скверов, подземных переходов и виадуков. Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы городские улицы всегда оставались хорошо освещёнными и безопасными для горожан.
Городские власти напоминают, что в случае обнаружения неисправностей в системе уличного освещения можно обратиться во ВПЭС по телефону 241−18−25. Сообщения от жителей помогают оперативно устранять проблемы.