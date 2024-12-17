Синоптики про кратковременные холода: Новосибирск ожидают морозы до −45°C

Жителей Новосибирской области предупреждают о возможности аномальных морозов в конце января — начале февраля 2024 года. Об этом сообщил климатолог Алексей Непомнящих в интервью изданию Сиб.фм.
Согласно долгосрочному прогнозу, декабрь ожидается в пределах климатической нормы, с максимальной температурой воздуха до −21°C ночью. Однако, в конце января — начале февраля следующего года столбики термометров могут опуститься до аномально низких значений.
«В самом Новосибирске температура может достичь −40°C, а в отдельных районах области — до −45°C», — предупредил Алексей Непомнящих.
По словам климатолога, причиной суровой, но кратковременной зимы может стать аномальная жара, наблюдавшаяся в июне и июле текущего года. Несмотря на ожидаемые сильные морозы, их продолжительность, по мнению эксперта, будет не значительной.
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