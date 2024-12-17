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Самый морозный день на этой неделе во Владивостоке назвали синоптики

Прогнозируются холода до 15 градусов.

Сейчас в Олбани: +4° 2 м/с 93% 760 мм рт. ст. -1°
Источник: PrimaMedia.ru

В среду, 18 декабря, в Приморье продолжит усиливаться гребень антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Сохранится малооблачная, сухая погода. Однако в связи с затоком холодного воздуха из нижней тропосферы температурный фон понизится на 2−5 °С, а ветер северо-западного направления усилится.

Во Владивостоке завтра ожидается самый холодный день недели. Предстоящей ночью в столице края синоптики прогнозируют морозы в пределах −13…-15 °С, а днем потепление будет слабым — всего до −8…-11 °С. Ветер северо-западного направления по-прежнему останется сильным.

Напомним, что ранее синоптики назвали дату, когда в дальневосточной столице может выпасть снег. Комментарий на эту тему дал главный метеоролог Приморья Борис Кубай.