Самый морозный день на этой неделе во Владивостоке назвали синоптики

В среду, 18 декабря, в Приморье продолжит усиливаться гребень антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Сохранится малооблачная, сухая погода. Однако в связи с затоком холодного воздуха из нижней тропосферы температурный фон понизится на 2−5 °С, а ветер северо-западного направления усилится.
Во Владивостоке завтра ожидается самый холодный день недели. Предстоящей ночью в столице края синоптики прогнозируют морозы в пределах −13…-15 °С, а днем потепление будет слабым — всего до −8…-11 °С. Ветер северо-западного направления по-прежнему останется сильным.
Напомним, что ранее синоптики назвали дату, когда в дальневосточной столице может выпасть снег. Комментарий на эту тему дал главный метеоролог Приморья Борис Кубай.