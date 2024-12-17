Самый морозный день на этой неделе во Владивостоке назвали синоптики

В среду, 18 декабря, в Приморье продолжит усиливаться гребень антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Сохранится малооблачная, сухая погода. Однако в связи с затоком холодного воздуха из нижней тропосферы температурный фон понизится на 2−5 °С, а ветер северо-западного направления усилится.