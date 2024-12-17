Коррупционно-мошенническую схему с ремонтом «курортной трассы» раскрыла прокуратура Приморья

Теперь в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В отношении руководителя предприятия и ещё одного сотрудника возбуждены дела о даче взятки по предварительному сговору в крупном размере (пункты «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Также к передаче взятки оказался причастен посредник (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а лаборантку, подделавшую документы, обвиняют, соответственно, в получении взятки («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Наконец, установлен факт попытки участников преступного сговора оказать давление на свидетелей, это преступление предусмотрено отдельной статьёй — ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела).