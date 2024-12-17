Коррупционно-мошенническую схему с ремонтом «курортной трассы» раскрыла прокуратура Приморья

Многострадальную дорогу «Раздольное — Хасан» ООО «ДСК» ремонтировало в 2022 году. Трассу можно назвать социально значимой: это единственная дорога из Хасанского округа во Владивосток и соседние муниципалитеты, с запада — уже государственная граница с Китаем и КНДР. Если у туристов есть выбор, летом ехать на «курорты Хасанского края» или куда-нибудь в Таиланд, то у самих жителей Хасанского округа рано или поздно возникает безотлагательная необходимость выезжать за пределы родного муниципалитета.
Тем не менее, ремонт дороги затянулся. ООО «ДСК» получил от правительства Приморского края 600 миллионов рублей на этот ремонт — сумму, которую губернатор Олег Кожемяко назвал «беспрецедентной», но всё закончилось срывом сроков ремонта, расторжением контракта и внесением предприятия в реестр недобросовестных поставщиков.
С мая 2022 года по июнь 2023 года прокуратура Приморского края проверила, что же успел отремонтировать недобросовестный подрядчик, и вскрыла факт ненадлежащего исполнения контракта. Региональный Минтранс не стал оплачивать халтуру, и ООО «ДСК» обратилось в суд, чтобы взыскать с Приморья свыше 110 миллионов рублей.
В погоне за краевыми деньгами предприятие приобщило к иску поддельные документы — заключение о соответствии проб асфальта, которое инженер-лаборант составила за взятку в размере более 180 тысяч рублей, не проведя фактического исследования проб.
Теперь в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В отношении руководителя предприятия и ещё одного сотрудника возбуждены дела о даче взятки по предварительному сговору в крупном размере (пункты «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Также к передаче взятки оказался причастен посредник (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а лаборантку, подделавшую документы, обвиняют, соответственно, в получении взятки («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Наконец, установлен факт попытки участников преступного сговора оказать давление на свидетелей, это преступление предусмотрено отдельной статьёй — ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела).
Все участники коррупционно-мошеннической схемы задержаны, кроме одного сообщника, который находится в розыске. По месту жительства злоумышленников прошли обыски, изъяты 600 тыс. рублей, три грузовика и документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.