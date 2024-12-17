Красноярцам рассказали об опасности голодной диеты

Голодание может быть кратковременным (от нескольких часов до суток) и длительным (несколько дней и более). Специалисты отмечают, что кратковременное — не всегда опасно. Но всё же голодание требует осторожности. Перед принятием такого решения нужно обязательно проконсультироваться с врачом.