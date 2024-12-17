Красноярцам рассказали об опасности голодной диеты

О рисках голодания рассказали в официальном канале Роспотребнадзора. Специалисты поясняют, что в основе таких диет — дозированный стресс. Он активирует все системы (в том числе усиливает обмен веществ). Но голодание может представлять серьезную опасность для здоровья.
К основным рискам эксперты Роспотребнадзора относят:
недостаток необходимых питательных веществ. Это может привести к заболеваниям, которые связаны с авитаминозом, следовательно, ослабить иммунную систему, спровоцировать хроническую усталость;
кетоацидоз — такое состояние, когда уровень кетоновых тел в крови достигает токсичных значений;
психические проблемы. Из-за недостатка пищи может развиться раздражительность, а также проблемы с концентрацией и памятью.
Голодание может быть кратковременным (от нескольких часов до суток) и длительным (несколько дней и более). Специалисты отмечают, что кратковременное — не всегда опасно. Но всё же голодание требует осторожности. Перед принятием такого решения нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Роспотребнадзор напоминает, что лучше предпочесть правильное питание, физическую активность и контроль за стрессом. Так не будет риска для здоровья.