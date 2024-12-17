Олбани
+4°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Как туземцы с бусами»: Кожевников жестко высказался об омском «Авангарде»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников эмоционально отреагировал на отъезд тренера «Авангарда» Ги Буше обратно в Канаду.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отъезд главного тренера Ги Буше обратно в Канаду. Новый главный тренер не проработал с командой и месяца. Как объяснил сам Ги Буше, оъезд в Канаду временный и вынужденный — ему надо обследовать больное колено.

Кожевников такой ситуации крайне удивился, отметив, что нового главного тренера команда ждала со второй половины ноября, находясь в подвешенном состоянии. И вместо того, чтобы наверстывать упущенное и запустить интенсивный тренировочный процесс, Ги Буше снова улетел.

«КХЛ — профессиональный хоккей, здесь получают миллионы, даже не рублей, а долларов. И тут такая любительщина. Как туземцы с бусами, ждем господина», — эмоционально прокомментировал отъезд Ги Буше изданию Russia-Hockey.ru.Кожевников.