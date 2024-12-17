«Как туземцы с бусами»: Кожевников жестко высказался об омском «Авангарде»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отъезд главного тренера Ги Буше обратно в Канаду. Новый главный тренер не проработал с командой и месяца. Как объяснил сам Ги Буше, оъезд в Канаду временный и вынужденный — ему надо обследовать больное колено.