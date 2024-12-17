Несколько рейсов задержали в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска задержали вылет шести рейсов. Самолеты в Москву, Владивосток, Талакан вылетят с опозданием, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, рейс У6106 авиакомпании «Уральские Авиалинии», следующий по маршруту Иркутск — Домодедово, был перенесен с 07.35 на 08.50 из-за позднего прибытия самолета.
Рейс DP6538, выполняемый авиакомпанией «Победа» из Иркутска в Шереметьево, из-за позднего прибытия самолета перенесен с 08.10 на 09.20.
Рейс IO407 авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска во Владивосток по решению авиакомпании перенесен с 08.40 на 09.30.
Рейс IO9415 авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Талакан, который должен был вылететь в 08.55, теперь отправится в 11:00. Причина задержки — решение авиакомпании.
Рейс S73018 авиакомпании «S7» из Иркутска в Домодедово, запланированный на 09.30, также по решению авиакомпании задерживается и теперь вылетит в 10:00.
Рейс СУ1443 авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Иркутск — Шереметьево, в связи с поздним прибытием самолёта перенесен с 09.50 на 10.30.