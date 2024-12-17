Метели накроют во вторник Челябинскую область

Во вторник, 17 декабря, в Челябинской области будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, в большинстве районов метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Вете южной четверти 8−13 метров в секунду, порывы до 18, местами до 22.
В Челябинске сегодня облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер южный 8−13 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 17 декабря, у Александра, Алексея, Анастасии, Варвары, Василия, Геннадия, Екатерины, Ивана, Киры, Николая, Серафима, Юлии.
Между прочим, 17 декабря 2024 года отмечают Варварин день. Согласно народным приметам, сегодня мужчинам запрещено повышать голос на женщин. Тем, кто не сможет совладать с собой, грозят боли в суставах или животе.