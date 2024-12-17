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Движение транспорта ограничили по Глазковскому мосту в Иркутске 17 декабря

Специалисты заменят часть тепловой изоляции на магистральном трубопроводе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Глазковском мосту 17 декабря ограничили движение. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей, на участке сузят дорогу по одной полосе в сторону Свердловского округа с девяти часов утра до пяти вечера.

— Специалистам участка тепловых сетей необходимо заменить часть тепловой изоляции на магистральном трубопроводе, чтобы исключить попадание на трубопровод агрессивной среды с дорог Глазковского моста и отремонтировать площадки для безопасного обслуживания тепловой сети, — уточнил оператор.

Рабочие сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше указанного срока. Водителей в это время просят заранее планировать маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской государственной областной детской клинической больнице помогли шестимесячному малышу с доклинической стадией спинальной мышечной атрофии. Для лечения впервые использовали российский препарат.