В Красноярском крае за неделю к медикам обратились почти 12 тысяч человек

В Красноярском крае на минувшей неделе зарегистрировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 7,1%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Так, за семь дней к медикам обратились 11 789 жителей края. Заболеваемость по-прежнему не превышает эпидемический порог.
Отмечается и снижение случаев коронавирусной инфекции, незначительно, но оно есть — зарегистрировано 797 случаев заболевания.
Специалисты предупреждают: не стоит заниматься самолечением, даже если кажется, что вы подхватили обычную простуду. Лечение зависит от возбудителя заболевания, от особенностей протекания болезни и от состояния иммунной системы. Лучше обратиться к врачу.