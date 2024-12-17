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В Красноярском крае за неделю к медикам обратились почти 12 тысяч человек

Медики отметили снижение уровня ОРВИ в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае на минувшей неделе зарегистрировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 7,1%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Так, за семь дней к медикам обратились 11 789 жителей края. Заболеваемость по-прежнему не превышает эпидемический порог.

Отмечается и снижение случаев коронавирусной инфекции, незначительно, но оно есть — зарегистрировано 797 случаев заболевания.

Специалисты предупреждают: не стоит заниматься самолечением, даже если кажется, что вы подхватили обычную простуду. Лечение зависит от возбудителя заболевания, от особенностей протекания болезни и от состояния иммунной системы. Лучше обратиться к врачу.

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