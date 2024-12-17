В Омске на мосту у Телецентра введут реверсивное движение

В эфире телеканала «Вести Омск» представители департамента транспорта Омска рассказали, что проект реверсивного движения получил одобрение. Сейчас специалисты занимаются подготовкой к реализации этой задачи.
Новые светофоры с реверсом установят и со стороны въезда с Левого берега. На этапе ремонта на мосту планируется создать три полноценные полосы для автомобилей и автобусов. Движение будет регулироваться в зависимости от времени суток.
Главная задача светофоров — разделить потоки машин. С момента закрытия моста на капитальный ремонт здесь произошло несколько десятков аварий.
Ранее мы писали, что на въезде на мост у Телецентра с улицы Заозёрной заработал светофор.