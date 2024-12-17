Челябинская область попала в десятку самых читающих регионов России

Срез рынка по этим и другим вопросам представил сервис «Литрес». Как пишет РИА «Новости», аналитики сервиса изучили интерес жителей российских регионов к электронным книгам и аудиокнигам в уходящем 2024 году.
На основе этого исследования был составлен топ-10 самых читающих российских регионов. В него на восьмой позиции вошла Челябинская область. Вместе с южноуральским регионов в список самых читающих вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Татарстан и Нижегородская область.
Отметим, что самыми популярными книжными жанрами в в цифровом формате стали фэнтези, фантастика и книги, посвященные саморазвитию и психологии. Самой популярной цифровой книгой стал роман Булгакова «Мастер и Маргарита».