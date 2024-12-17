Минтруд: региональные власти сами могут сделать 28 декабря нерабочим днем

Российские регионы могут самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года. Такое заявление сделали представители Минтруда, сообщает РИА Новости.
Инициативу выдвинул депутат Госдумы Станислав Наумов. Он предложил сделать субботу 28 декабря, на которую с 30 декабря перенесли рабочий день, выходным. Так, россияне смогут избежать шестидневной рабочей недели в самом конце года.
В ответ на обращение Минтруд указал на право субъектов федерации. Они могут принимать решение самостоятельно.
«Тогда нерабочий день будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — отмечено в сообщении.
С таким решением согласны представители Минфина и Минэкономразвития. Если не учитывать это, то россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
Ранее сообщалось, что жители России в 2026 году на новогодних праздниках будут отдыхать 9 дней. А именно — с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.