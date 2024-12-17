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В Башкирии прогнозируются снегопады и сильный ветер

Снегопады и сильный ветер прогнозируются в ближайшие три дня в Башкирии.

Сейчас в Олбани: +6° 4 м/с 87% 756 мм рт. ст. -1°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, во вторник, 17 декабря, пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит −1,-6°.

В среду, 18 декабря, временами пройдет снег, по югу ночью до сильного, местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −5,-10°, днем −1,-6°.

В четверг, 19 декабря, ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −8,-13°, днем −5,-10°.