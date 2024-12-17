В Красноярске тёплые остановки будут закрывать на ночь

Тёплые остановки с этой недели решили на ночь закрывать. Эта мера необходима для обеспечения их сохранности и эстетичного вида, пояснили в мэрии Красноярска.
Так, остановочные павильоны «Театр оперы и балета» (ул. Вейнбаума), «Театр кукол», «Агропром» (ул. Ленина), «Локомотив» будут закрыты с 00:00 до 05:00.
Также теперь закрывают с 23:00 до 05:30 остановки «Рынок Мави» (ул. Щорса), «Центральный рынок», «4-й микрорайон» (ул. 60 лет Образования СССР), «Речной переулок» (ул. Республики), «Педагогический университет», «Детская библиотека “Жар-птица”.