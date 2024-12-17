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Омск вошел в топ-5 самых холодных городов России

Исследование провели аналитики сервиса «Яндекс. Погода».

Источник: Комсомольская правда

Омск вошел в топ самых холодных городов-миллионников страны. Специалисты сервиса «Яндекс. Погода» провели исследование и составили рейтинг.

В первую пятёрку вошли три сибирских города: Новосибирск, Красноярск и Омск. Также в рейтинге есть Челябинск и Пермь, где в 2024 году температура опускалась до −36 °C.

Кстати, самым холодным населенным пунктом в стране стало село Орто-Балаган в Якутии. В один из зимних дней температура воздуха там опустилась до −64 градусов, стало абсолютным рекордом этой зимы.

Интересно, что в этом году в Омске были побиты температурные рекорды: 2 января было зафиксировано +1,5 °C, а 9 февраля — +1,8 °C.