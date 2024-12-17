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В Красноярском кадетском корпусе открыли «Парту героя» в честь бойца СВО

В Красноярске открыли «Парту героя» в честь погибшего в зоне СВО Льва Волкова.

Источник: Минобразования Красноярского края

16 декабря в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя прошла церемония открытия «Парты героя», посвященной погибшему участнику СВО Льву Волкову. Как сообщили в краевом правительстве, на ней разместили фотографию бойца, его биографию и информацию о боевых наградах.

Волков окончил кадетский корпус в 2016 году, в зоне специальной военной операции находился с первых дней ее объявления. За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевой задачи, награжден орденом Мужества (посмертно).

Почтить память героя в кадетский корпус пришли родные Льва — его жена Екатерина и четырехлетний сын Михаил.

— Мой муж был примером для подрастающего поколения. Он был лучшим отцом для нашего ребенка. Я надеюсь, что сын вырастет похожим на него, — говорит вдова.

Сибиряк погиб во время возвращения из боевого задания 5 июля 2024 года.

Добавим, что в 2024 году в нашем регионе установили порядка 200 «Парт героев».

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