«Ветераны России» выступили против роскошных корпоративов на Новый год

«Нужно, наверное, потуже затянуть пояса сейчас. Я не говорю о полном отказе от новогодних праздников, но (выступаю — ред.) против роскошных мероприятий. Можно просто поздравить своих сотрудников, уделить им внимание, собрать подарки для детишек. Поздравить семьи, чьи мужья и сыновья сейчас выполняют боевые задачи», — сказал Резяпов.