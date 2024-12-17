«Ветераны России» выступили против роскошных корпоративов на Новый год

Российским предпринимателям стоит отказаться от роскошных новогодних корпоративов, так как идет СВО, можно просто поздравить сотрудников, заявил aif.ru руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
«Нужно, наверное, потуже затянуть пояса сейчас. Я не говорю о полном отказе от новогодних праздников, но (выступаю — ред.) против роскошных мероприятий. Можно просто поздравить своих сотрудников, уделить им внимание, собрать подарки для детишек. Поздравить семьи, чьи мужья и сыновья сейчас выполняют боевые задачи», — сказал Резяпов.
Ранее глава движения предложил российским звездам передать часть гонорара от новогодних корпоративов на нужды СВО.
Также недавно стало известно, что госкомпании начали отказываться от финансирования корпоративов, высвободившиеся средства решено направлять на нужды СВО.