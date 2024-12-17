Православные 17 декабря чтят память святой Варвары: ей молятся о детях и защите от болезней

Она жила в начале IV века, в пору гонений на христиан. Рано потеряла мать, а ее отец скрывал красавицу-дочь в башне от посторонних взоров.
«В заточении, рассматривая звезды, Варвара задавалась вопросом: кто создатель этого прекрасного мира? Отцу не удалось изолировать ее от общения с христианами. Так девушка узнала о Творце мира, о Святой Троице и пожелала навсегда посвятить себя Богу», — рассказывают в Челябинской епархии.
Узнав о намерениях дочери, отец-язычник подверг ее жестоким пыткам, а потом сам лишил Варвару жизни. Вскоре мучителя поразила молния, а на могиле девушки начались чудеса исцелений.
Святая Варвара считается покровительницей шахтеров, военных, путешественников. Ей молятся от внезапной смерти и от страшных бедствий, таких, как землетрясения.
В Челябинской области в честь великомученицы освящен великолепный храм в городе Пласт.
На Руси этот день называли Варварин, Варварины морозы, Заваруха, Варвара — ночи урвала. Последнее название связано с тем, что с этой даты световой день начинал прибывать на «куриный шаг». Сохранилась и поговорка: «Варвара ночи украла, дня притачала». Обычно с этого дня начинались морозы: «Трещит Варюха — береги нос и ухо!».
Варварин день — один из женских праздников в народном календаре. Варваре Илиопольской, как женской заступнице, молились бездетные женщины, которые мечтали забеременеть. Помимо этого, святую просили помочь детям обрести здоровье.
Наши предки в этот день старались не ходить никуда из дома. Люди боялись заблудиться и замерзнуть. Вскоре после Варвары шел большой праздник — Никола зимний (19 декабря), поэтому Варварин день считался началом праздничного периода, временем гуляний.
Православная церковь не устанавливает особых запретов в день великомученицы Варвары. Однако верующим следует помнить, что праздник приходится на Рождественский пост, во время которого нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. При этом в рацион разрешается включать рыбу и другие дары моря.
На Руси с Варвариным днем связывали различные запреты и суеверия. В праздник мастерицы не занимались рукоделием, так как верили, что 17 декабря любой острый предмет, в том числе иглы, спицы и веретена, может серьезно ранить. Мужчинам на Варварин день запрещалось повышать голос на женщин, так как это могло вызвать гнев святой мученицы. Согласно народным поверьям, тот, кто не сможет совладать с собой, будет страдать от болей в суставах или животе. Девушкам также следовало слушаться своих матерей и свекровей. Ссоры со старшими женщинами в праздник считались большим грехом.