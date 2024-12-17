Православные 17 декабря чтят память святой Варвары: ей молятся о детях и защите от болезней

На Руси с Варвариным днем связывали различные запреты и суеверия. В праздник мастерицы не занимались рукоделием, так как верили, что 17 декабря любой острый предмет, в том числе иглы, спицы и веретена, может серьезно ранить. Мужчинам на Варварин день запрещалось повышать голос на женщин, так как это могло вызвать гнев святой мученицы. Согласно народным поверьям, тот, кто не сможет совладать с собой, будет страдать от болей в суставах или животе. Девушкам также следовало слушаться своих матерей и свекровей. Ссоры со старшими женщинами в праздник считались большим грехом.