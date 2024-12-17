19 спортивных плоскостных сооружений появились в Приангарье в этом году

«Субсидии муниципальным образованиям на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в рамках реализации государственной программы Иркутской области “Развитие физической культуры и спорта” были предоставлены всем территориям, включенным в рейтинг на 2024 год, — отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
— В следующем году в сельской местности Приангарья планируется создать 27 плоскостных спортивных сооружений. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 145,8 млн рублей". В 2024 году хоккейные корты установили в селе Новая Уда Усть-Удинского района, в поселках Чунский Чунского района и Кежемский Братского района, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Многофункциональные спортивные площадки созданы в селах Коршуново Киренского района, Подволочное Усть-Удинского района, Харайгун, Покровка, Филипповск и Баргадай Зиминского района, Никилей Качугского района, Илир Братского района, Новочеремхово Заларинского района, Идеал и Зоны Аларского района. Спортивные площадки также установлены в Вихоревке, в поселках Маркова Иркутского района, Зяба Братского района, Тыреть и Троицк Заларинского района.
«За последние пять лет по областной государственной программе “Развитие физической культуры и спорта” и федеральному проекту “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография” в регионе появилось более 100 плоскостных спортивных сооружений. Это многофункциональные спортивные площадки, хоккейные корты, малые площадки ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Такая сеть объектов спорта позволяет муниципальным образованиям качественно организовывать физкультурно-спортивную работу на местах», — сказал Павел Богатырев.