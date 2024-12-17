19 спортивных плоскостных сооружений появились в Приангарье в этом году

— В следующем году в сельской местности Приангарья планируется создать 27 плоскостных спортивных сооружений. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 145,8 млн рублей". В 2024 году хоккейные корты установили в селе Новая Уда Усть-Удинского района, в поселках Чунский Чунского района и Кежемский Братского района, сообщает пресс-служба Правительства региона.