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Строительство Суриков-центра стартует в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На днях проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Это обязательный этап разработки проектно-сметной документации.

Источник: Reuters

Строительство Суриков-центра начнется в 2025 году, а закончить объект планируют к 400-летию Красноярска. По замыслу авторов, центр должен стать «местом силы» красноярского искусства, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю.

«В программе подготовки к юбилею города развитию культурной сферы уделено отдельное внимание. Эти задачи учтены в проекте бюджета на предстоящие три года. Речь идёт не только о реновации существующих объектов, но и строительстве новых. “Суриков-центр” как раз один из таких. Василий Иванович, его жизнь и творчество — это наша гордость, наше наследие и часть нашего культурного кода. Уверен, что “Суриков-центр” станет местом притяжения красноярцев, проведения событий и мероприятий разных форматов, в том числе образовательных и патриотических для нашего подрастающего поколения», — сказал глава города Владислав Логинов.

​Напомним, за основу архитектурно-художественного решения проектировщики взяли образ сундука Василия Сурикова, который принадлежал прадеду художника.

Внутри центр поделят на две основные зоны: публичную — образовательные помещения для посетителей и выставочные залы — и непубличную, сообщает мэрия.

строительство