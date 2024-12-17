Строительство Суриков-центра стартует в 2025 году

«В программе подготовки к юбилею города развитию культурной сферы уделено отдельное внимание. Эти задачи учтены в проекте бюджета на предстоящие три года. Речь идёт не только о реновации существующих объектов, но и строительстве новых. “Суриков-центр” как раз один из таких. Василий Иванович, его жизнь и творчество — это наша гордость, наше наследие и часть нашего культурного кода. Уверен, что “Суриков-центр” станет местом притяжения красноярцев, проведения событий и мероприятий разных форматов, в том числе образовательных и патриотических для нашего подрастающего поколения», — сказал глава города Владислав Логинов.