На трассе Р-240 «Уфа — Оренбург» сняли ограничения движения

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, с 06.45 17 декабря отменили временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на Р-240 с 27 км (Булгаково) по 112 км (Стерлитамак) и со 112 км по 281 км (Стерлитамакский, Мелеузовский и Куюргазинский районы).