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На трассе Р-240 «Уфа — Оренбург» сняли ограничения движения

Ограничения движения сняли с участков трассы общего пользования федерального значения Р-240 «Уфа — Оренбург».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, с 06.45 17 декабря отменили временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на Р-240 с 27 км (Булгаково) по 112 км (Стерлитамак) и со 112 км по 281 км (Стерлитамакский, Мелеузовский и Куюргазинский районы).

Ранее «Башинформ» информировал о том, что из-за непогоды ввели ограничения ещё в нескольких районах республики: до 09.00 17 декабря — на участке дороги Уфа — Инзер — Белорецк с 67 км по 204 км (Архангельский район, Белорецкий район); на дороге Верхний Сарабиль — Кувандык с 0 по 104 км (Зианчуринский район).