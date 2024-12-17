«Светлый и славный парень»: в последний путь проводили павшего в СВО 25-летнего уроженца Башкирии Андрея Скребкова

Андрей Скребков проходил «срочку» в войсках военной разведки, заключил контракт еще на один год и служил в Уссурийске. После армии переехал в Санкт-Петербург, где жил и работал четыре года. В минувшем августе заключил контракт с российским Министерством обороны и отправился добровольцем в зону СВО. В конце того же месяца недалеко от населенного пункта Колинов во время штурма молодой человек погиб под минометным обстрелом.