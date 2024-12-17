«Светлый и славный парень»: в последний путь проводили павшего в СВО 25-летнего уроженца Башкирии Андрея Скребкова

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Андреем Скребковым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.
Андрей Дмитриевич родился в 1999 году в селе Тирлянский. Учился в местной школе, в белорецком педагогическом колледже получил специальность учителя физкультуры. Работал вожатым в детском лагере в Учалинском районе. Молодой человек хорошо показал себя, и его пригласили работать в Крыму воспитателем-вожатым в лагере «Радуга».
Андрей Скребков проходил «срочку» в войсках военной разведки, заключил контракт еще на один год и служил в Уссурийске. После армии переехал в Санкт-Петербург, где жил и работал четыре года. В минувшем августе заключил контракт с российским Министерством обороны и отправился добровольцем в зону СВО. В конце того же месяца недалеко от населенного пункта Колинов во время штурма молодой человек погиб под минометным обстрелом.
Покойного родные и близкие вспоминают как воспитанного, умного, доброго и порядочного человека, который всегда со всеми был приветлив, дружелюбен и старался всем помогать.
— Такой светлый и славный парень ушел от нас. Сил и терпения семье пережить это горе. Скорбим вместе с вами, мы рядом и всегда поддержим, — заявил Андрей Иванюта.
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