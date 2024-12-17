В Омской области планируют ввести выплату в 100 тысяч рублей для студенческих семей

В Омской области планируют ввести новую меру поддержки для студенческих семей — выплату в размере 100 000 рублей за рождение ребёнка. Проект был представлен губернатором Виталием Хоценко и опубликован на сайте правительства региона.
Согласно документу, выплата будет доступна родителям, если хотя бы один из них обучается на очной форме в омских колледжах или университетах. Если же родитель один, то он также сможет получить выплату.
Для получения выплаты необходимо быть гражданином России и проживать в Омской области. Однако есть ряд условий, при которых выплата не будет доступна. В случае, когда ребенок находятся на полном государственном обеспечении, либо родители лишены или ограничены в родительских правах.
Выплата будет доступна для детей, родившихся с 1 января 2025 года. Если в семье родится двойня или больше детей, выплата будет предоставлена на каждого ребёнка.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявку в местный многофункциональный центр не позднее чем через год после рождения ребёнка.
Для получения выплаты родителям потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, подтверждение проживания в регионе, свидетельство о рождении ребёнка, подтверждение гражданства ребёнка, а также документы из учебного заведения. Кроме этого, необходимо предоставить также номер счета, куда перечислят выплату.
Также могут потребоваться документы из ЗАГСа, если были изменения в семейном статусе.
Проект будет обсуждаться до 19 декабря, после чего его могут подписать.