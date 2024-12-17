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В Омской области планируют ввести выплату в 100 тысяч рублей для студенческих семей

Выплата будет доступна молодым родителям-студентам, чьи дети появились на свет после 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области планируют ввести новую меру поддержки для студенческих семей — выплату в размере 100 000 рублей за рождение ребёнка. Проект был представлен губернатором Виталием Хоценко и опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, выплата будет доступна родителям, если хотя бы один из них обучается на очной форме в омских колледжах или университетах. Если же родитель один, то он также сможет получить выплату.

Для получения выплаты необходимо быть гражданином России и проживать в Омской области. Однако есть ряд условий, при которых выплата не будет доступна. В случае, когда ребенок находятся на полном государственном обеспечении, либо родители лишены или ограничены в родительских правах.

Выплата будет доступна для детей, родившихся с 1 января 2025 года. Если в семье родится двойня или больше детей, выплата будет предоставлена на каждого ребёнка.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявку в местный многофункциональный центр не позднее чем через год после рождения ребёнка.

Для получения выплаты родителям потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, подтверждение проживания в регионе, свидетельство о рождении ребёнка, подтверждение гражданства ребёнка, а также документы из учебного заведения. Кроме этого, необходимо предоставить также номер счета, куда перечислят выплату.

Также могут потребоваться документы из ЗАГСа, если были изменения в семейном статусе.

Проект будет обсуждаться до 19 декабря, после чего его могут подписать.