В Минприроды Прикамья ответили на жалобы на гуляющую у домов стаю волков

"Можно подобрать палку, махать ей, орать, делать что угодно, лишь бы удивить зверя. Если волк подошёл близко, не стоит смотреть ему в глаза и, там более, поворачиваться спиной, бежать. Постарайтесь зрительно увеличить свои размеры, например распахните полы плаща. Волки не бросаются на тех, кто заведомо больше их по размеру. Затем нужно медленно пятиться назад до ближайшего дерева и влезть на него, — советуют в региональном минприроды.