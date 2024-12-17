В Минприроды Прикамья ответили на жалобы на гуляющую у домов стаю волков

В Минприроды Прикамья ответили perm.aif.ru на жалобы на гуляющую у жилых домов в Ныробе Чердынского округа стаю волков и объяснили, как себя вести при встрече с опасными хищниками.
Речь идёт о волках, которых поздно ночью 12 декабря сняла на видео местная жительница. В кадр попали только пять зверей, но в Ныробе говорят, что их было девять. Жители посёлка опасаются за жизнь своих детей, которые порой вынуждены ходить в школу пешком через поле у леса. Люди также сообщают, что несколько собак волки уже загрызли.
«Хищников привлекают мусорные контейнеры с пищевыми отходами, а также домашние животные и птицы», — объяснили perm.aif.ru в краевом минприроды.
Чтобы избежать встреч с волками, специалисты ведомства советуют жителям граничащих с лесом посёлков и деревень, не выбрасывать мусор в неустановленных местах, а также регулярно вывозить отходы из своих селений. Также местным жителям рекомендуют «обеспечить защиту помещений, где живут домашние животные».
В ведомстве perm.aif.ru рассказали, что информацию о случаях появления диких животных в насёленных пунктах Чердынского округа постоянно отслеживает охотинспектор Министерства. А на территории охотничьих угодий Чердынского округа, охотникам ежегодно выдают разрешения на добычу пушных зверей, в том числе волков. С начала 2024 года в Чердынском округе охотники добыли 16 волков, из них рядом с Ныробом ликвидировали четверых.
При встрече с волками жителям Прикамья рекомендуют, в первую очередь, постараться соблюдать спокойствие.
"Можно подобрать палку, махать ей, орать, делать что угодно, лишь бы удивить зверя. Если волк подошёл близко, не стоит смотреть ему в глаза и, там более, поворачиваться спиной, бежать. Постарайтесь зрительно увеличить свои размеры, например распахните полы плаща. Волки не бросаются на тех, кто заведомо больше их по размеру. Затем нужно медленно пятиться назад до ближайшего дерева и влезть на него, — советуют в региональном минприроды.
«Если волки гуляют по вашему посёлку, подходят к домам, нападают на собак, птицу и скот, о ситуации можно рассказать, позвонив по номеру 112 или 102. Жителям Ныроба рекомендуем связаться с охотинспектором Минприроды Сергеем Глебовым (по номеру 8- 902−831−82−59), либо с директором охотничьего хозяйства “Чердынское” Евгением Круглюком (его телефон: 8−950−455−85−47)», — добавили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о неоднократных случаях нападения волков на собак в деревнях Березниковского округа.