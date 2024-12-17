Стало известно, сколько зарабатывает курьер в Новосибирской области

Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что в Сибири значительно возросла потребность в курьерах. Работодатели разместили более 22,7 тыс. вакансий для этой профессии, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. В Новосибирской области открыто 6,2 тысячи вакансий, что на 11% выше уровня 2023 года.
Наибольший рост вакансий наблюдается в Республике Алтай (+83%), Республике Тыва (+72%) и Алтайском крае (+71%). В то же время Иркутская область стала исключением, где количество вакансий для курьеров снизилось на 18%.
Что касается зарплат, в Новосибирской области работодатели предлагают курьерам от 62 700 до 100 800 рублей, что выше медианы по региону (70 000 рублей). Несмотря на увеличение вакансий, конкуренция остаётся низкой: на одну вакансию приходится всего 2,4 резюме, при норме в 4 резюме на вакансию.