Стало известно, сколько зарабатывает курьер в Новосибирской области

Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что в Сибири значительно возросла потребность в курьерах. Работодатели разместили более 22,7 тыс. вакансий для этой профессии, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. В Новосибирской области открыто 6,2 тысячи вакансий, что на 11% выше уровня 2023 года.