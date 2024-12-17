В минтрансе Башкирии сообщили о ситуации на дорогах Уфы

В самом городе движение транспорта затруднено по улице Заки Валиди, от развязки с проспектом Салавата Юлаева до Цюрупы, средняя скорость потока — 25,3 км/ч. На самом проспекте Салавата Юлаева «полегче», машины едут в среднем со скоростью 58,3 км/ч. На проспекте Октября большой поток автомобилей от ул. Научной до ул. Шафиева и от ул. Братьев Кадомцевых до ул. Галле, средняя скорость — 34,1 км/ч. На улице Маршала Жукова движение плотное от ул. Б. Бикбая до ул. Ю. Гагарина, средняя скорость — 37,6 км/ч. По ул. Менделеева движение не затруднено, средняя скорость — 32,2 км/ч.