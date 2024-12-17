Метель и снегопад обрушатся на Башкирию

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей регион ждет очень ветреная и снежная погода.
Так, в среду, 18 декабря, на юг Башкирии обрушатся метель и снегопад, осадки прогнозируются по всей территории республики. На дорогах сложится опасная ситуация: плохая видимость, снежные накаты, заносы и гололед.
— Температура воздуха ночью составит −5,-10°, днем −1,-6°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.
В четверг, 19 декабря, снегопад начнет ослабевать, однако полностью не уйдет. Также к середине недели в Башкирии начнет холодать.
— Столбики термометров ночью покажут −8,-13°, днем −5,-10°, — заключили синоптики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.