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Метель и снегопад обрушатся на Башкирию

В Башкирии прогнозируются снегопады и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей регион ждет очень ветреная и снежная погода.

Так, в среду, 18 декабря, на юг Башкирии обрушатся метель и снегопад, осадки прогнозируются по всей территории республики. На дорогах сложится опасная ситуация: плохая видимость, снежные накаты, заносы и гололед.

— Температура воздуха ночью составит −5,-10°, днем −1,-6°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

В четверг, 19 декабря, снегопад начнет ослабевать, однако полностью не уйдет. Также к середине недели в Башкирии начнет холодать.

— Столбики термометров ночью покажут −8,-13°, днем −5,-10°, — заключили синоптики.

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