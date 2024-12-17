Новосибирские хирурги спасли женщину с гигантской опухолью весом 7,7 килограмма

Врачи Новосибирской областной клинической больницы успешно провели сложнейшую операцию, удалив у 37-летней пациентки опухоль почки весом 7,7 килограмма, рассказали в пресс-службе учреждения. Пациентке пришлось удалить поражённую почку и желчный пузырь, в который проросло новообразование.
Проблемы у пациентки начались ещё в мае 2024 года, но диагноз был поставлен только в августе. Из-за больших размеров опухоли и метастазов в позвоночник ни одна из клиник Новосибирска не решалась провести операцию. Женщина, мать троих детей, младший из которых родился всего год назад, практически перестала есть и ходить из-за слабости и болей.
Сложную операцию возглавил кандидат медицинских наук и ведущий онкоуролог региона Мехрожиддин Бобоев. Подготовка к операции длилась недели: консилиум врачей разных специальностей просчитал каждый шаг, чтобы минимизировать риски. Хирурги столкнулись с массой осложнений: опухоль вовлекла крупные кровеносные сосуды и, как предполагалось, могла прорасти в печень. Особую угрозу представлял опухолевый тромб.
В ходе операции хирурги использовали нестандартный доступ, выполняя разрез зигзагообразной формы. Им удалось изолировать почечную вену, извлечь тромб и безопасно перевязать почечную артерию. Основной этап завершился удалением поражённой почки, желчного пузыря и опухоли.
После операции пациентка сутки провела в реанимации, а через неделю была выписана домой в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем ей предстоит пройти таргетную терапию в онкоцентре.