Новосибирские хирурги спасли женщину с гигантской опухолью весом 7,7 килограмма

Проблемы у пациентки начались ещё в мае 2024 года, но диагноз был поставлен только в августе. Из-за больших размеров опухоли и метастазов в позвоночник ни одна из клиник Новосибирска не решалась провести операцию. Женщина, мать троих детей, младший из которых родился всего год назад, практически перестала есть и ходить из-за слабости и болей.