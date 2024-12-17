Глава Челябинска, не надеясь на подчиненных, обратился за помощью к горожанам

«Во всех районах стали возникать нелегальные точки продажи елок. Заботясь о выгоде, торговцы не думают о безопасности людей, о том, как выглядит наш город, не говоря уже о том, что оставляют после себя горы мусора. К сожалению, нередки случаи, когда им выписывают штраф, а торговля продолжается», — написал в своем Telegram-канале.
Мэр дал поручение главам администраций районов совместно с полицией ежедневно проверять вверенные им территории и вести работу с такими дельцами не «для галочки», а с полной ответственностью.
«Такая торговля — вне закона, и мы должны от нее избавляться, а не создавать видимость борьбы. (…) Если вы стали свидетелями незаконной продажи, пишите мне в личные сообщения. Будем отрабатывать каждый сигнал», — добавил Лошкин.