Глава Челябинска, не надеясь на подчиненных, обратился за помощью к горожанам

«Во всех районах стали возникать нелегальные точки продажи елок. Заботясь о выгоде, торговцы не думают о безопасности людей, о том, как выглядит наш город, не говоря уже о том, что оставляют после себя горы мусора. К сожалению, нередки случаи, когда им выписывают штраф, а торговля продолжается», — написал в своем Telegram-канале.