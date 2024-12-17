Международный спортивный форум хотят провести в Омске

В Москве состоялась встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и помощника президента России, секретаря Госсовета страны Алексея Дюмина.
В числе прочих вопросов обсуждалось проведение в Омске международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Глава Омской области отметил опыт региона в проведении масштабных мероприятий и заверил, что Омск готов к организации и проведению форума.
О датах мероприятия пока не сообщается.
Ранее мы писали, что на встрече обсудили также вопрос создания в Омске парка «Патриот». Его концепция уже одобрена и согласована.