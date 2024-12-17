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Международный спортивный форум хотят провести в Омске

Вопрос проведения очередного масштабного мероприятия в Омской области губернатор региона обсудил с секретарем Госсовета страны Алексеем Дюминым.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Москве состоялась встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и помощника президента России, секретаря Госсовета страны Алексея Дюмина.

В числе прочих вопросов обсуждалось проведение в Омске международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Глава Омской области отметил опыт региона в проведении масштабных мероприятий и заверил, что Омск готов к организации и проведению форума.

О датах мероприятия пока не сообщается.

Ранее мы писали, что на встрече обсудили также вопрос создания в Омске парка «Патриот». Его концепция уже одобрена и согласована.