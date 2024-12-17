В четверг и пятницу в Омске пройдет снег с дождем

По прогнозу сразу двух источников, Гидрометцентра России и Gismeteo, завтра, 18 декабря, погода в регионе существенно не изменится. А вот с четверга омичей ждут сюрпризы.
19 декабря в Омске потеплеет до −2 градусов, вероятность осадков составит 81%, и по прогнозу Gismeteo днем и вечером в городе пройдет снег с дождем. Такая же погода со снегом и дождем прогнозируется и в пятницу. Зимняя погода вернется к нам только в воскресенье, 22 декабря, — похолодает до −11, −17 градусов.
А еще на следующей неделе, начиная с четверга, 24 декабря, на хмуром омском небосклоне наконец-то снова покажется солнце. В четверг — переменная облачность, в пятницу — ясно. Температура воздуха составит −7, −11 градусов.