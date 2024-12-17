В четверг и пятницу в Омске пройдет снег с дождем

19 декабря в Омске потеплеет до −2 градусов, вероятность осадков составит 81%, и по прогнозу Gismeteo днем и вечером в городе пройдет снег с дождем. Такая же погода со снегом и дождем прогнозируется и в пятницу. Зимняя погода вернется к нам только в воскресенье, 22 декабря, — похолодает до −11, −17 градусов.