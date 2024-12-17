Мэр Перми рассказал о кадровом голоде среди водителей автобусов

В течение последних двух лет количество пассажирских автобусов, выходящих на маршруты в Перми, сократилось с 98,5% автопарка до 94−92%. Такую проблему выдвинул на обсуждение глава Перми Эдуард Соснин во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».