Плата за посещение Голубых озер утверждена в Татарстане

В Госкомитете РТ по биоресурсам ранее назвали необходимой мерой введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий. По информации ведомства, такая практика действует уже во многих регионах России, причем «это вызвано не какой-то коммерческой целью, а тем, чтобы сохранить особо ценные в природном отношении территории».