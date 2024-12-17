Реставрация Конюшенного ведомства пришла в движение. Смольный и арендатор пошли на мировую

Ранее стало известно, что арендатор также уладил свои разногласия с комитетом имущественных отношений. На прошлой неделе арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО «Ведомство» к КИО. Текст решения не опубликован. Но, как следует из материалов дела, арендатор просил чиновников изменить условия договора аренды «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора». По информации «Фонтанки», речь шла как раз о продлении сроков реализации проекта на то время, пока шли судебные разбирательства, из-за которых работы не могли начаться. Новые условия синхронизированы с мировым соглашением, которое компания заключила с КГИОП.