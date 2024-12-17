Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на вторник из-за ветра

В Бресте и Гродно ожидается более высокое значение температуры воздуха — от +7°C до +9°C. В этих областных центрах во вторник также будет облачно с прояснениями, вероятность осадков — более 90%. Ветер северо-западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.