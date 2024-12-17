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Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на вторник из-за ветра

МИНСК, 17 дек — Sputnik. Сильный ветер с порывами до 15−20 м/с сохранится во вторник на большей части территории Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: +6° 4 м/с 87% 756 мм рт. ст. -1°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, на большей части территории порывы будут достигать 15−20 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны.

Из-за ветра Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности. В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Гомеле и Могилеве столбик термометра поднимется во вторник до отметки +3…+5°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями, временами пройдут небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный с порывами до 15−18 м/с.

В Витебске установятся схожие погодные условия: облачно, временами мокрый снег и дождь, утром на отдельных участках дорог гололедица, +2…+4°C, ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.

В Бресте и Гродно ожидается более высокое значение температуры воздуха — от +7°C до +9°C. В этих областных центрах во вторник также будет облачно с прояснениями, вероятность осадков — более 90%. Ветер северо-западный 6−11 м/с с порывами до 15−20 м/с.