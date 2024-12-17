Заболеваемость ОРВИ резко снизилась в Свердловской области

На Среднем Урале с 9 по 16 декабря выявили 32,3 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Как подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре, этот показатель ниже прошлой недели на 5,1% и ниже среднего многолетнего уровня на 26,7%.54,3% заболевших — дети.