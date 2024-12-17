Заболеваемость ОРВИ резко снизилась в Свердловской области

На Среднем Урале с 9 по 16 декабря выявили 32,3 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Как подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре, этот показатель ниже прошлой недели на 5,1% и ниже среднего многолетнего уровня на 26,7%.54,3% заболевших — дети.
«В рамках лабораторного мониторинга обнаружены риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, РС-вирусы, вирусы SARS-Cov2, парагриппа, гриппа А и В и другие», — говорится в сообщении ведомства.
При этом ни в одном муниципальном образовании региона заболеваемость не превышает среднеобластного уровня.